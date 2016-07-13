В Королеве поймали ползавшего по улицам тигрового питона

Фото: Jan-Philipp Strobel/dpa/ТАСС

В Королеве сотрудники полиции задержали необычного нарушителя общественного порядка. Им оказался тигровый питон, который сбежал от хозяина и ползал по улицам наукограда, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратились местные жители, которые рассказали, что по улице Пушкинской по тротуару ползет большая змея. Прибывшие на место полицейские обнаружили питона, который мирно грелся на асфальте.

Стражи порядка доставили змею в полицию. За сутки хозяин питона так и не объявился, поэтому рептилию отправили в питомник.

В феврале столичная полиция задержала нарушителя общественного порядка в Лефортовском туннеле. Им оказался отнюдь не водитель автомобиля, а черный декоративный мини-пиг, который совершал пробежку по туннелю.

В правоохранительные органы обратились люди, которые рассказали, что по Лефортовскому туннелю бегает черный поросенок.

К моменту прибытия патрульных, мини-пиг уже расхаживал между автомобилями на пересечении Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов.

Поросенку вызвали ветеринара, а после осмотра отправили его в один из детских домов.