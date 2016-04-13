Полицейские эвакуировали подозрительный автомобиль из центра города

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские осмотрели и забрали подозрительный автомобиль в центре города. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее в СМИ сообщалось, что в машине рядом с домом № 6 на Тверской улице якобы нашли оружие. На место приезжали три машины ДПС и автомобиль инженерно-саперного отдела столичной полиции.

По словам одного из очевидцев, водитель Volkswagen Touran сначала заявил полицейскому, что у него в багажнике находится боевой гранатомет. Однако позже в присутствии подъехавших журналистов открестился от этих слов.

Полицейские предложили водителю Volkswagen проехать с ними, тот не сопротивлялся. За руль Volkswagen сел один из полицейских и также уехал с места происшествия.