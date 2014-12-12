В Солнечногорском районе инспектора ГИБДД сбили на пешеходном переходе

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Мужчина сбил на пешеходном переходе в Солнечногорском районе инспектора ГИБДД, сообщили M24.ru в пресс-центре МВД РФ.

ДТП произошло в четверг в 18.05 на 55-м километре федеральной автодороги "Россия". Мужчина 1952 года рождения на машине "Хендай" совершил наезд на следовавшего со службы лейтенанта полиции 1992 года рождения.

В пресс-службе отметили, что полицейский в момент ДТП был трезвым и переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Инспектор получил травмы и в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как добавляет ТАСС, нарушителем является уполномоченный по правам человека по Московской области Александр Жаров. По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы

Ранее M24.ru сообщало, что полицейские задержали водителя автомобиля, который сбил в Подмосковье другого инспектора ДПС.

Водитель автомобиля Mercedes наехал на полицейского на 33-м километре трассы "Урал" и скрылся с места происшествия. Инспектор был доставлен в местную больницу. Для поиска водителя был введен план "Перехват".