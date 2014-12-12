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Происшествия

12 декабря 2014, 10:27

В Солнечногорском районе инспектора ГИБДД сбили на пешеходном переходе

полицейские наезды дтп инспекторы ГИБДД

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Мужчина сбил на пешеходном переходе в Солнечногорском районе инспектора ГИБДД, сообщили M24.ru в пресс-центре МВД РФ.

ДТП произошло в четверг в 18.05 на 55-м километре федеральной автодороги "Россия". Мужчина 1952 года рождения на машине "Хендай" совершил наезд на следовавшего со службы лейтенанта полиции 1992 года рождения.

В пресс-службе отметили, что полицейский в момент ДТП был трезвым и переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Инспектор получил травмы и в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как добавляет ТАСС, нарушителем является уполномоченный по правам человека по Московской области Александр Жаров. По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы

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Ранее M24.ru сообщало, что полицейские задержали водителя автомобиля, который сбил в Подмосковье другого инспектора ДПС.

Водитель автомобиля Mercedes наехал на полицейского на 33-м километре трассы "Урал" и скрылся с места происшествия. Инспектор был доставлен в местную больницу. Для поиска водителя был введен план "Перехват".

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