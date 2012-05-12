Угроза взрыва на западе Москвы оказалась ложной

Подозрительный предмет на западе Москвы оказался пиротехническим "салютным шаром", который не представляет опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Было установлено, что неподалеку от дома 30 по улице Лобачевского лежит так называемый "салютный шар". Это пиротехническое изделие, которое не представляет никакой угрозы", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте обнаружения дежурит наряд полиции.

"В ближайшее время должны подъехать военные специалисты, которые шар заберут", - добавил представитель управления.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы неподалеку от жилого дома был обнаружен подозрительный предмет. На место выезжали все оперативные службы для проведения проверки, передает "Интерфакс".