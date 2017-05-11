Форма поиска по сайту

11 мая 2017

Безопасность

Тело россиянина обнаружили рядом с торговым центром в Бангкоке

Фото: АР/David Longstreath

Россиянин Максим Непомнящий найден мертвым рядом с торговым центром в Бангкоке, сообщает ТАСС.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, полицейские обнаружили тело россиянина рядом с торговым центром Thaniya Plaza 9 мая. Характер полученных травм указывает на падение с большой высоты.

При мужчине нашли только телефон, по которому удалось установить личность.

По данным местных СМИ, 26-летний Максим Непомнящий долгое время работал в Таиланде учителем.

