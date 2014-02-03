В столице усилят меры безопасности во время проведения Олимпиады

На время проведения Олимпиады в Москве будут усилены меры безопасности

В период проведения Зимних Олимпийских игр в Москве будут усилены меры безопасности. Улицы и городские объекты будут патрулировать дополнительные силы полиции.

В столичной подземке особое внимание уделят перронам, вестибюлям и территориям, прилегающим к станциям метро. В первую очередь сотрудники полиции будут обращать внимание на бесхозные предметы и пресекать незаконную торговлю, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на начальника службы безопасности метрополитена Владимира Муратова.

Будет усилен контроль за школами и детскими садами. В том числе, каждое из заведений будет проверено на наличие легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.

Напомним, что в преддверии Олимпиады для туристов, следующих в Сочи через Москву, были выпущены специальные путеводители, которые помогут за короткое время познакомиться со столицей и ее достопримечательностями. Кроме того, к сочинским играм по Серпуховско-Тимирязевской метро запустили два олимпийских поезда.

Жители столицы смогут посмотреть видеотрансляцию Олимпиады у Останкинской башни и на городских катках.