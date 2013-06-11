Аэрофобия: как преодолеть страх полетов

"Специальный репортаж": Как побороть в себе аэрофобию

Бороться со страхом перед полетами начнут в Шереметьево. Там открыли Экспресс-центр "Летаем без страха". Пассажиров, страдающих аэрофобией, ждут сектор виртуальной реальности, специальные видеотренинги и программы, а также встречи и консультации с психологами.

Аэрофобия — это боязнь полетов на летательных аппаратах. Обычно она появляется после 25 лет. При этом около 15 процентов всего взрослого населения боятся летать самолетами. Есть такие люди и среди знаменитостей: Шер, Вупи Голдберг, Джоанн Вудворт, Лоретта Линн. Арета Франклин из-за страха перелета однажды отказалась от выгодных гастролей по Европе, а Дэвид Боуи во время гастролей в России по этой же причине ехал из Владивостока в Москву транссибирским экспрессом.

Эксперты утверждают, что в основе аэрофобии как болезни чаще всего лежат более глобальной психологической проблемы – склонности к паническим реакциям. Они обостряются на фоне депрессии, усталости, в стрессовых ситуациях. Различается и само содержание страха: для одних это страх катастрофы из-за неисправностей или природных катаклизмов. Другие боятся, что в момент полета что-нибудь случится с их здоровьем: им станет плохо, а выхода из замкнутого пространства салона нет. Есть случаи, когда человек боится потерять контроль над собой. Все причины страха обычно сводятся к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями.

Фото: ИТАР-ТАСС

По мнению психологов, 98 процентов людей способны преодолеть страх полета. Для этого разработаны различные методики. Первое, что советуют аэрофобам, вспомнить, что вызвало "самолетную тревогу" - сильная тряска, незапланированная посадка, долгое кружение над посадочной полосой. После этого стоит себя спросить: почему в прошлые разы все обошлось, а сейчас непременно должно что-то случиться? Необходимо убедить себя в том, что воздушный транспорт остается самым безопасным: на одного человека, погибшего в авиакатастрофе, приходится тысяча жертв дорожных аварий.

После этого надо научиться контролировать свое тело – расслабиться, глубоко вздохнуть, медленно дышать, можно расстегнуть верхнюю пуговицу, ослабить галстук или снять часы. Во время полета лучше чем-нибудь себя занять – читать книгу, разгадывать кроссворды, слушать музыку. Если же тревога не покидает, можно начать считать до 100 или больше, чтобы не концентрироваться на страхе.

Можно прибегнуть и к более традиционным способам – выпить перед полетом немного спиртного (не злоупотребляя) или успокоительного. Не стоит отказываться и от еды на борту: она поддержит высокий уровень сахара в крови и снизит тревожность.

Фото: ИТАР-ТАСС

Для лечения аэрофобии применяют и специальные технические разработки. С помощью виртуальной реальности они моделируют атмосферу полета для активации страха человека. Считается, что для освобождения от болезни необходимо раз за разом пережить под контролем психолога большое количество взлетов и посадок, тренируя навыки релаксации.

В любом случае, по мнению экспертов, самый действенный способ избавиться от страха полетев – чаще летать. С каждой удачной посадкой у человека будет крепнуть уверенность в том, что аварии и катастрофы - это лишь исключение, а не правило.

Марина Чуркина