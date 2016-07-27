Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Россиянин первым в мире поймал всех покемонов в популярной игре, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Студент из Санкт-Петербурга Георгий Тимофеев поймал 145 карманных монстриков. Пока его рекорд никто не сможет побить, потому что оставшиеся шесть покемонов в игру еще не добавлены.

Молодому чемпиону даже не пришлось колесить по миру, а просто посчастливилось получить монстриков из яиц покемонов, так же как и Tauros, доступного лишь в Северной Америке.

Мобильная игра дополненной реальности Pokemon GO появилась 7 июля. Пока она доступна для скачивания в магазинах App Store и Google Play только в США, Австралии и Новой Зеландии.

Несмотря на ограничения, русскоязычные пользователи также могут скачать ее, изменив некоторые настройки в смартфонах. На днях представитель компании Nintendo в нашей стране сообщил, что в России игра выйдет в ближайшее время, но точных дат не назвал.

Сейчас количество пользователей Pokemon Go в городе превышает 180 тысяч человек. Ежедневно их число растет на 30–35 процентов.