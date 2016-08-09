Москвичу отказали в регистрации брака с покемоном

Московский ЗАГС не принял заявление на заключение брака с покемоном

ЗАГС В Москве не принял заявление на заключение брака с покемоном Дитто из популярной игры Pokemon GO, сообщает телеканал "Москва 24".

Мужчина объяснил свое желание "душевной близостью" с персонажем, причем он дважды пытался стать официальным женихом "карманного монстра".

"Это Дитто – единственная покемонша, способная на регенерацию. Она плодит других покемонов и поймать ее практически невозможно. Плюс она такая же толстая, как и я. Мы вместе с ней – просто идеальная пара", – сказал москвич.

В ЗАГСе жителю столицы посоветовали обратиться в "покемонские" инстанции, а государственная регистрация, подчеркнули там, предполагает наличие документов, причем как у жениха, так и у невесты.