В Москву привезут 12 лучших бразильских фильмов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 по 27 ноября в столице пройдет пятый фестиваль бразильского кино. В программе заявлены 12 фильмов-участников. Зрителям покажут драмы, комедию и приключенческие ленты.

Откроет проект картина "Клоун" режиссера Селтона Меллу. Эта лента, которую кинокритики сравнивают с работами Чаплина и Феллини, представит Бразилию на вручении премий "Оскар".

Главным героем фильма стал молодой человек, который вместе со своим отцом работает в цирке. Их жизнь – постоянные гастроли, переезды и поиски лучшего места. Однажды молодой артист решает кардинально поменять свою жизнь, покинуть труппу, получить документы и прописку. Но герою не удается навеки распрощаться с цирковым искусством.

Фильм имеет несколько наград, среди которых премия Бразильской кинематографической ассоциации АВС, премия Ассоциации критиков Сан-Паулу и награда за лучшую операторскую работу, полученная на международном кинофестивале в Тибуроне.

Другая картина, представленная на фестивале в Москве, получила награду за лучший монтаж, музыку и мужскую роль. Драма "Моя страна" принесла режиссеру Андре Ристуму звание одного из самых перспективных авторов страны. В основу сюжета положена семейная история. Успешный менеджер возвращаются в Бразилию из Италии, узнав о смерти отца. Мужчине предстоит встретиться с братом и вникнуть в подробности семейных тайн.

Картина "180 градусов" Эдуардо Вайзмана повествует о перипетиях судеб двух мужчин и женщины, жизнь которых меняется на глазах у зрителей. Эта лента о любви, страсти и риске. На международном кинофестивале в Грамаду фильм завоевал приз зрительских симпатий, а на фестивале бразильских фильмов в Майами жюри отметило режиссерскую работу и присудило награду за лучший сценарий.

Также в рамках программы московского фестиваля зрителям представят картины "Грязные сердца", "Любовь?", "Элено", Генералы песчаных карьеров", "Мы вместе", "Вверх тормашками", 2 зайца" и "Небо, под которым мы родились".

Все ленты имеют русские субтитры.