Полицейские нашли в Подмосковье без вести пропавших женщину и мужчину

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские по Ступинскому району совместно с волонтерами нашли без вести пропавшую 87-летнюю местную жительницу, которая накануне ушла в лес за грибами и в ожидаемое время не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время с женщиной работают специалисты и психологи.

Также полицейские обнаружили тело 60-летнего мужчины, который 23 сентября отправился в лес за грибами и не вернулся. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что 13 сентября в Тропаревском лесу была найдена пропавшая 10-летняя девочка. Ребенка обнаружили в нескольких километрах от штаба МЧС и передали родителям. Поисковая операция длилась более 10 часов. В ней приняли участие полицейские, сотрудники МЧС, поисковый отряд "Лиза Алерт" и волонтеры.

Всего в поисках было задействовано около 120 человек.