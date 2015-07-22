Полицейские поймали дикого кота на севере столицы

Фото: khoroshevskiy.mos.ru

На севере Москвы поймали дикого кота, который сбежал от своей хозяйки в парке Березовая роща, передает пресс-служба управы Хорошевского района.

Около 2.30 на пульт дежурного поступил звонок от женщины, гулявшей с котом породы сервал, который сорвался с поводка и убежал в кусты.

На место прибыли специалисты, и через полтора часа поисков животное было найдено. Кот проголодался и сам вышел к людям.

Сервал, или кустарниковая кошка, – это одна из немногих диких кошек, которых можно легко приручить. При этом в естественных условиях сервалы – ночные хищники, на охоту они выходят около десяти – одиннадцати часов вечера. Их рацион составляют мелкие грызуны, пресмыкающиеся и лягушки, зайцы и птицы.

Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту содержания двух леопардов в московской квартире, сообщил глава пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов.

"По результатам проведенной генетической экспертизы установлено, что данные особи являются гибридами и не относятся к подвидам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами России", – цитирует Галиакберова Агентство "Москва".

Двух молодых леопардов обнаружили в жилом доме на Шелепихинской набережной. Одно животное сидело на подоконнике, а второе спрыгнуло с третьего этажа и бегало во дворе.На место тут же выехали полицейские и инспекторы департамента. Леопардов поймали и передали специалистам.

Кроме того, черный кот, похищавший красных утят в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", нашел хозяев. Теперь хищный проказник по кличке Маугли будет жить у семьи Булата Кочкарева из Балашихи. Речь идет о молодом черном коте, который с конца мая активно охотился на птенцов огарей и к середине июля успел съесть не один десяток утят.