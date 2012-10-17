В Нигерии похищены 6 российских моряков

Фото: vesti.ru

На юге Нигерии похищены шесть российских моряков, передает РИА Новости со ссылкой на одну из французских компаний, которая работает в этой африканской стране.

Помимо шести россиян, похищен также один гражданин Эстонии. Инцидент произошел в дельте Нигера - нефтедобывающем районе на юге страны.

Потенциальная добыча в дельте Нигера составляет около 3 миллионов баррелей нефти в сутки. Однако на практике в последние годы было добыто менее 2 миллионов. Снижению нефтедобычи способствует деятельность "Движения за освобождение дельты Нигера", выступающего за национализацию нефтяных ресурсов Нигерии.

В числе прочего боевики движения совершают нападения на морские транспорты, перевозящие нефть, в том числе на нефтеналивные танкеры.