С 2013 года пассажирам не придется разуваться в аэропортах

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры в российских аэропортах скоро смогут не снимать при прохождении досмотра даже туфли на каблуках.

В следующем году в крупные аэропорты должно поступить оборудование, которое позволит обнаружить посторонний предмет, спрятанный в обувь, пишет "Российская газета".

Сейчас оборудование проходит сертификацию. В контрольных аппаратах будут использоваться специальные радиопластины, с помощью которых можно обнаружить запрятанную в толстую подошву пачку денег, взрывчатку и даже перочинный нож.

В случае обнаружения "несанкционированного груза" аппарат подаст сигнал.

Точные сроки введения в эксплуатацию нового оборудования пока не называются.

Напомним, в мае Минтранс разрешил при досмотре перед полетом не разуваться, если толщина обуви пассажира менее 1 сантиметра, а высота каблука - менее 2,5 сантиметров. Остальным пассажирам, как и прежде, приходится снимать обувь.