Из-за жары московские энергетики перешли на особый режим работы

ОАО "МОЭСК"

Предстоящая неделя в столичном регионе ожидается знойной, однако пока все распределительные и высоковольтные сети работают без сбоев.

В связи с жаркой погодой Московская объединенная электросетевая компания принимает меры для обеспечения надежной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей.

По сообщению пресс-центра ОАО "МОЭСК", оперативные службы приведены в режим повышенной готовности, организовано дежурство выездных бригад, дополнительно проводятся осмотры действующего энергооборудования и наиболее загруженных линий электропередачи. Электроснабжение жизненно важных объектов социальной инфраструктуры взято под особый контроль.

Режим работы ОАО "МОЭСК" в особо жаркую погоду отработан энергетиками еще летом 2010 года, когда температура била все рекорды.

На прошлой неделе максимальное значение потребляемой мощности в Московской энергосистеме было зарегистрировано в пятницу, 27 июля, и составило 11 529 МВт при температуре +27º С. В 2011 году максимум летнего энергопотребления был зафиксирован 28 июля при температуре +32º С и составил 11 876 МВт. Таким образом, в настоящее время в Московской энергосистеме есть необходимый резерв мощности, утверждают специалисты компании.