В выходные в столице был установлен температурный рекорд

В воскресенье в столице был установлен новый температурный рекорд - воздух прогрелся до 28,6 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня побили не только рекорд для 29 апреля, но и абсолютный рекорд для апреля", - заявил сотрудник центра погоды "Фобос". По его словам, 29 апреля 2012 года стало самым жарким за десятки лет метеорологических наблюдений. Последний температурный рекорд апреля был установлен в 1950 году, когда воздух в Москве прогрелся до 28 градусов.

Тем не менее, в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание в столичном регионе.