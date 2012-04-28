В столице ожидается температурный рекорд

Вести.Ру

Теплая погода с температурой воздуха до 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящий день продолжит радовать жителей Московского региона по-настоящему летней погодой. К тому же сегодня, несмотря на довольно высокую дневную температуру, атмосфера будет находиться в устойчивом состоянии, развитие конвекции не ожидается, а значит солнечный и сухой денёк нам обеспечен. На фоне антициклона ожидается переменная облачность", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области - 19-24. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.

"Погода благоприятна для отдыха на природе и работ на садовых участках. Но особо метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдающие хронической сердечной и кислородной недостаточностью, могут негативно реагировать на дефицит кислорода в воздухе. Лица, предрасположенные к аллергическим реакциям, негативно переносят цветение деревьев и кустарников. Им могут понадобиться лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом", - говорится на сайте.

Прежний максимум для 28 апреля составляет 23,9 градуса и был зафиксирован 1986 году, а для 29 апреля рекорд тепла составляет 25,4 градуса и принадлежит 2009 году, уточняется в сообщении.

Как пояснили метеорологи, сегодня и завтра погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона. С юго-западными потоками в столицу поступает теплый воздух, который в условия небольшой облачности будет активно прогреваться.