Вторник станет последним теплым днем на неделе

В течение всего дня в столице ожидаются дожди

В предстоящий вторник столичный регион окажется под влиянием атлантического циклона. Он сохранит в Москве облачную погоду со слабым мокрым снегом ночью и снегом с дождем днем, сообщил m24.ru представитель центра погоды "Фобос".

Завтра днем в столице ожидается плюс 5–7 градусов, в Подмосковье от 3 до 8 тепла. Ночью в мегаполисе будет плюс 2–4, по области от 0 до 5 градусов тепла. В ночные часы есть вероятность образования гололедицы.

Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба, что уже около нормы.

При этом вторник станет последним теплым днем на этой неделе. "В среду циклон двинется на восток и вслед за собой начнет затягивать к берегам Москвы-реки массы гораздо более холодного воздуха", – отметили в "Фобосе".

Ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега. Сохранится вероятность образования гололедицы.

В течение суток температура воздуха составит от 0 до плюс 5 градусов. Направление ветра сохраниться, он будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, не исключены порывы до 17 метров в секунду .

В четверг и пятницу погоду в столичном регионе будет формировать небольшой антициклон. Осадки прекратятся, выглянет солнце.

Синоптики также отмечают, что на потепление рассчитывать не стоит. Температура воздуха продолжит падать и днем составит от минут 1 до плюс 4 градусов.

В ночные часы столбики термометров покажут от минут 2 до минус 7 градусов, на востоке и севере Подмосковья – до минус 10.

В выходные в столицу вернется пасмурная погода и немного потеплеет. "В выходные московский регион зацепит своим краем очередной атмосферный фронт, вновь облаков станет больше, не исключены небольшие осадки", – добавили в "Фобосе".

Температура воздуха будет меняться от 0 до минус 5 градусов ночью, днем будет около 5 градусов тепла.