В понедельник в столице потеплеет до плюс 16 градусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В понедельник, 25 апреля, в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до +16 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион окажется в теплых неустойчивых воздушных массах циклонического вихря. Температурный фон еще повысится, а небольшие дожди пройдут лишь местами.

Будет дуть восточный ветер 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50 процентов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

Всю предстоящую неделю будет преимущественно облачно. Небольшие осадки пройдут по всей территории Москвы, поэтому стоит запастись зонтиком.

До выходных температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов.

Напомним, 22 апреля в столицу пришло похолодание. В некоторых местах прошел град с дождем, а температура воздуха была ниже климатической нормы. Но синоптики уверяют, что столбики термометров медленно начнут добираться до отметки в +15 градусов.