Высота столичных сугробов достигла максимальной высоты с начала зимы

Фото: m24.ru / Александр Горностаев

В воскресенье, 25 января, высота снежного покрова в столице, по данным метеостанции на ВДНХ, достигла 35 сантиметров.

Это максимальный показатель в городе с начала зимы - сугробов выше в этом зимнем сезоне еще не было, рассказали "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Напомним, что в воскресенье нового снегопада в Москве не ожидается. Дневная температура воздуха опустится до -5-6 градусов, вечером столбики термометров покажут -8-10 градусов. Из-за облаков выглянет солнце, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Накануне, 24 января, в Москве прошел сильный снегопад. С его последствиями боролись более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков.

За два дня в городе выпала примерно треть месячной нормы осадков. Как сообщает телеканал "Москва 24", за сутки на снегоплавильные пункты было вывезено более четырехсот тысяч кубометров снега.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в январе в городе выпало почти вдвое больше месячной нормы осадков.