Оранжевый уровень опасности объявлен в столице на четверг из-за дождей

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Оранжевый уровень опасности объявлен в столичном регионе на четверг из-за сильных дождей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на 25 августа в Москве ожидается ливень с грозой. Днем местами также пройдет дождь. Температура воздуха в столице составит 21-23 градуса.
Оранжевый уровень опасности погоды означает, что имеется вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Такой же уровень объявлен на территории Владимирской, Липецкой, Рязанской, Ивановской, Орловской, Воронежской и Белгородской областей.
В среду, 24 августа, в столичном регионе также ожидаются сильные дожди и грозы. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, выпадет примерно от четверти до трети месячной нормы осадков – порядка 15–20 миллиметров.
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