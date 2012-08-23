В Москве ожидается дождливая и ветреная погода

ИТАР-ТАСС

После небольшой передышки Московский регион вновь подвергся воздействию очередного циклона, который пришел в Россию из Скандинавии.

Сегодня, 23 августа, ожидается погода с переменной облачностью. Местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 19 – 21, по области 18 - 23 градуса тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5 - 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Портал "Метеоновости" предупреждает, что сегодня метеозависимые люди с патологиями сердца и сосудов и люди, страдающие хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, будут испытывать ухудшение самочувствия.