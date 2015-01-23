В ночь на субботу в Москве ожидается сильный снегопад

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В ночь с пятницы на субботу в Москве ожидается сильный снегопад. Водителям советуют быть осторожными на дорогах в связи с возможными заносами, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти с 9 вечера 23 января до 9 утра 24 января. Во второй половине ночи на столичных дорогах могут образоваться снежные заносы.

МЧС рекомендуют водителям в условиях гололедицы не превышать скорость и избегать резких маневров.

"При снегопаде и снежных заносах прогнозируется ухудшение видимости и затруднение движения транспорта, создание на дорогах пробок и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения", - отметили в пресс-службе.

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Напомним, снег в столице выпал утром 23 января и продолжался с разной интенсивностью в течение дня. Как отметили в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды, осадки очистили городской воздух от загрязняющих веществ.

В субботу снегопад может продолжиться, полагают синоптики. 24 января в столице будет облачно, температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов.