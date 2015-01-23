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Общество

23 января 2015, 06:14

В пятницу в столице ожидается небольшой снег и до 6 градусов мороза

погода осадки облачность

Фото: M24.ru /Игорь Иванко

В пятницу, 23 января, в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 96%.

Предстоящей ночью будет облачно, пройдет снег, на дорогах - гололедица. В столице столбики термометров опустятся до 5 -7 ниже ноля, по области будет до 9 градусов мороза.

Днем в субботу - облачно, снег, местами сильный, на дорогах гололедица. В Москве температура воздуха составит ноль - минус 2 градуса. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с; местами его порывы усилятся до 15 м/с.

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