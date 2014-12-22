Новогодняя ночь будет снежной и морозной

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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается до 10 градусов мороза и легкий снегопад, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

По его словам, к Новому году улицы высота снежного покрова на дорогах столицы составит 3-4 сантиметра. Праздничная ночь будет морозной и снежной.

В центре погоды "Фобос" m24.ru рассказали, что сейчас давать точный прогноз на новогоднюю ночь пока рано. Как отметил специалист центра Евгений Тишковец, синоптики ожидают, что будет облачно с прояснениями, а температура воздух составит около минус 10 градусов.

Напомним, на прошлый Новый год синоптики прогнозировали до минус 2 двух градусов, а в первый день нового года на улице было около ноля.