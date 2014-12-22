В понедельник в столице ожидается пасмурная погода

В понедельник, 22 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и гололедица. Столбики термометров опустятся до -3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Местами сохранятся гололедица и условия для образования сосулек.

В ночь на вторник пройдет снег, местами метель, на дорогах гололедица. Днем погода испортится - пойдет мокрый снег, возможно, его налипание на провода и деревья. В столице будет около ноля, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Порывы южного ветра усилятся до 12-17 м/с.