В столице ожидается гроза и резкое усиление ветра – МЧС

В пятницу вечером в столицу придут грозы и порывистый ветер

Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Москве до 21.00 пятницы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Порывы юго-западного ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Спасатели отмечают, что в целях безопасности необходимо закрыть окна в помещениях. Кроме того, водителям рекомендуется поставить автомобиль в гараж или оставить вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"При грозе есть вероятность повреждения разрядами молниями объектов, не оборудованных громоотводом. При порывах ветра существует вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждение автотранспорта, обрушение слабо укрепленных конструкций", – предупреждают в МЧС.

"Мосгорсправка": штормовое предупреждение

Ранее M24.ru сообщало, что во второй половине дня пятницы, а также на выходных погода в Москве испортится.

Влияние холодного атмосферного фронта принесет в столицу облака, порывистый ветер, дожди и даже грозы.

Ночью на выходных столбики термометров покажут 10–15 градусов тепла, а днем 19–22 градусов выше нуля.