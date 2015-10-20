Форма поиска по сайту

20 октября 2015, 06:24

Общество

Во вторник в столице будет облачно и до 5 градусов тепла

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Во вторник, 20 октября, в столице ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +5 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря чему постепенно распогодится, но ощутимо посвежеет.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-5 метров в секунду. Давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%.

Предстоящей ночью при переменной облачности вновь обойдется без осадков, ночью и утром местами туман. В Москве столбики термометров опустятся до 1-3 ниже ноля, по области будет от ноля до минус 5 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Днем в среду погода будет солнечной. Воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

погода Гидрометцентр России осень прогнозы синоптиков

