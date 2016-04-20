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20 апреля 2016, 23:50

Общество

В четверг в Москве ожидается похолодание

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В четверг в столице похолодает до 7 - 9 градусов.

По данным Гидрометцентра, ночью температура в городе опустится до 0 - 2 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки.

Ночью будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем скорость и направление ветра не изменятся, однако местами будут порывы 12-17 метров в секунду.

Ливень и сильные порывы ветра пришли в Москву

Ранее уже сообщалось, что в середине недели в столицу придет похолодание. Ближе к выходным возможен даже мокрый снег.

Потеплеет в последнюю неделю апреля, когда столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

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