В четверг в столице осадков не ожидается

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В четверг, 21 января, в Москве будет облачно с прояснениями. Как сообщает Гидрометцентр России, ночью еще возможен местами небольшой снег, однако в дневное время осадков не ожидается.

Температура в столице ночью опустится до -15... -13 градусов, по области до -18 градусов. Днем температура в городе будет в пределах -11... -9 градусов. В области столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный и западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы.

В столице ликвидируют последствия сильных снегопадов

Атмосферное давление днем составит 752 миллиметра ртутного столба.

К концу недели в московском регионе ожидается похолодание. В выходные температура воздуха в городе может опуститься до -25 градусов. По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в воскресенье температура опустится ниже нормы на 8 градусов.