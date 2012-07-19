Спасатели предупреждают об усилении ветра в Москве

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Спасатели предупреждают об усилении ветра в столичном регионе до 17 метров в секунду и приближающейся грозе, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. Прогнозируется повреждения линий электропередачи, широкоформатных рекламных конструкций, обрушение слабо укреплннных конструкций, частичный повал деревьев», - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными на улицах, а также сообщать о происшествиях экстренные службы города.