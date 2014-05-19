В столице 19 мая будет теплая и ясная погода с температурой до 31

Фото: M24.ru

Малооблачная и теплая погода, которую в Москву принес циклон, задержится в городе, как минимум, до пятницы. В понедельник, 19 мая, ожидается до 31 градуса, небо будет ясным и без намеков на дожди, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщают синоптики, ветер в мегаполисе дует с юго-востока, и его скорость сегодня не будет превышать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Оно составит 756 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что теплыми стали и ночи. В темное время суток температура не будет опускаться ниже +14 градусов.