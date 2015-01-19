Живительная влага или убийственный коктейль: чем опасны современные дожди

"Нераскрытые тайны": Чем опасны современные дожди

Дикая природа невероятным образом чувствует приближение осадков. Летом пауки начинают искать себе укрытие, желтые акации сильнее благоухать, лягушки громче квакать. Зимой об их скором пришествии сигнализируют огромные стаи черных ворон и звонкие трели розовощеких снегирей.

Все живое на мгновенье замирает в ожидании, что на этот раз принесут осадки? Долгожданную свежесть или разрушение? Ответы на эти вопросы читайте в расследовании телеканала "Москва Доверие".

Так что же падает нам на головы вместе с дождем и снегом? Обычная вода или опасный стронций? Выживет ли растение после кислотного душа и сохранит ли бесстрашный доброволец свои волосы после прогулки под московским дождем? Почему дождь стал разрушать наш иммунитет, обжигать кожу, вызывать нервные расстройства. Словом, провоцировать болезни куда страшнее облысения?

Дождь – живительная влага и лекарство от многих болезней. Наши предки верили: все, что падает с неба, обладает магической силой. В те далекие времена питьевую воду добывали из сугробов во дворе. А из дождевой воды делали лекарства.

Но сегодня производство идеальной для лекарств воды провизор-аналитик Артем Буслаев небесам не доверяет. Он очищает воду сам при помощи кварцевого бидистиллятора.

После такой очистки вода избавляется от всех примесей. Что-то похожее происходит и высоко в небе во время формирования осадков. Почему же тогда дождевая вода больше не пользуется спросом у народных целителей? Почему она перестала очищаться сама?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Чтобы разобраться с этим подробнее, нужно вспомнить, как вообще образуется дождь. С земли поднимается испаряющаяся влага. Вместе с собой высоко в небо она поднимет и вредные примеси, и частички пыли. Наверху вода конденсируется и в зависимости от температуры образуются капли или снежинки.

Размер капель зависит от времени года. Например, жарким летним днем земля прогревается сильно, влаги испаряется больше и она поднимается выше – до 11,5 километра. Поэтому капли крупные, тяжелые, и если уж дождь начинается, то быстро проходит. Осенью все чаще мы видим моросящий дождь. Это значит, что облака не поднялись выше пятисот метров. Размер и формы снежинок также зависят от температуры.

Какими бы ни выросли капли и снежинки, падая вниз, они вновь собирают атмосферные загрязнения. Состав коктейля, который окажется на наших головах, зависит от состояния экологии на данной территории. Какие же осадки сыплются на головы москвичей?

Под видом обычного осеннего моросящего дождика без цвета и запаха может скрываться очень опасный преступник. На его счету множество погубленных растений, испорченных памятников и даже, возможно, разводов из-за резкого облысения одного из супругов. Речь идет о кислотном дожде.

Эти осадки вредны тем, что при взаимодействии с почвой они могут менять кислотность почвы, тем самым вызывая изменения в растениях. Естественно, они наносят огромный вред памятникам. Они наносят огромный вред вообще городам, куда они выпадают, животным, если какое-нибудь озеро чуть-чуть подкислить, то есть кислотность изменится совсем немножко, то какой-то вид рыб вымрет из-за того, что эта кислотность мешает переходу одних веществ в другие", – считает химик Александр Кочетков.

Кислотными называют осадки, содержащие в своем составе соединение азота и серы. Оксиды этих элементов попадают в воздух вместе с выхлопами автомобилей, отходами промышленных предприятий, при сгорании угля и даже при извержении вулканов. Когда азот и сера соединяются с водой, образуется кислотный раствор. Он и падает нам на головы. Уровень кислотности осадков измеряют по шкале PH от нуля до 14. Нормальный PH дождя – от семи до пяти. Если ниже – осадки считают кислотными.

Если бы кислотные дожди можно было узнать по лимонному вкусу, проблем было бы гораздо меньше. Но, поскольку по цвету и запаху от обычных они не отличаются, потенциально опасными могут считаться любые осадки в мегаполисе, а значит, нужно быть всегда начеку.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

"В данном случае, сегодня, что касается и России, и в целом развитых стран, все дожди, любой дождь можно считать кислотным, плюс-минус соотношение концентрации", – отмечает дерматовенеролог-трихолог Мадина Кушхова.

Памятник Юрию Гагарину моют где-то раз в месяц. Это единственный способ уберечь его от воздействия вредных осадков. Даже титановый сплав, из которого он сделан, может сдаться под напором кислотного дождя, если за монументом перестать ухаживать.

Высококислотные дожди, лимонные по вкусу, – это, скорее, аномалия, такая же, как, скажем, ледяной ливень. Для России это знакомое явление. У нас ледяные дожди бывают поздней осенью, когда на улице уже устоялась минусовая температура, но вдруг возникает поток теплого воздуха. Кристаллы в облаках резко тают, падают вниз, но по дороге вновь попадают в отрицательные температуры и резко замерзают, становятся похожими на икринки – твердые снаружи, жидкие внутри.

За считаные минуты такой дождь покрывает все вокруг тонкой корочкой льда, превращая машины, дома и деревья в ледяные скульптуры.

Но ледяные дожди пока для нас все-таки редкость. Осадки, к которым мы привыкли, могут быть гораздо опаснее. Но как на самом деле они влияют на экологию и наше здоровье? Подведем итоги эксперимента. Мы создали искусственные осадки с содержанием оксидов серы и азота концентрацией немного выше, чем в обычном дожде, и полили растение кислотным раствором. Что же произошло с растением через десять часов? Оно покрылось ожогами.

Если кислотные осадки так влияют на растения, что же происходит с человеком? Доброволец Мария прогулялась под обычным московским дождем, казалось бы, вполне безобидным. Мы срезали прядь волос до прогулки и после и отдали ее на экспертизу. Результаты стали неожиданностью даже для врача-трихолога.

"На мое удивление, выявилось небольшое накопление. Это касается таких эссенциальных, условно токсичных микроэлементов. Два показателя у нас ушли в плюс, они и в первом случае были в плюсе, но во втором случае в два раза концентрация больше, чем была в первый раз", – поясняет Мадина Кушхова.

В пряди волос, которую мы срезали после дождя, резко повысилось содержание стронция и галлия, условно токсичных микроэлементов. Получается, что в день эксперимента Марии не повезло: она прогулялась под кислотным дождем. Никаких внешних изменений на коже головы Маша пока не ощутила, но, если продолжать такие прогулки и дальше, у девушки могут возникнуть проблемы со здоровьем.

В редких случаях, когда концентрация вредных веществ в дожде очень велика, реакция может последовать моментально.

Но самое интересное заключается в том, что осадки – очень переменчивое явление. Сегодня они кислотные, а завтра чисты, как слеза младенца. Чтобы вовремя заметить изменения и отреагировать на серьезные выбросы химических элементов, экологам и метеорологам приходится вести постоянный мониторинг.

Недавно на помощь ученым в этом деле пришел суперсамолет. Воздушная метеолаборатория оборудована, как военное судно. Его собрали по частям на базе частного пассажирского самолета Як-42 и установили на нем 70 новейших приборов. Радиолокаторы позволяют определить размер частиц внутри облака. А при помощи системы отстрела пиропатронов с йодистым серебром можно вызвать осадки или рассеять их. Лазерные пушки на крыльях самолета сканируют атмосферу и создают изображение миллиардов различных частиц, попадающих в радиус действия.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

С таким оборудованием можно очень быстро определить, насколько загрязнена атмосфера после лесных пожаров и техногенных катастроф. Но сейчас метеолаборатория зачастила в Арктику – изучает глобальное потепление. Во время экспедиции ученые фиксировали движение воздушных масс из разных частей планеты и выяснили, откуда грязь попадает в Россию.

"В районе Новой Земли мы зарегистрировали загрязнители, которые идут от промышленных районов Европы, а южнее мы поймали загрязнения, которые обусловлены сгоранием вот этих побочных продуктов в районах нефтедобычи. Там, в тех районах, очень серьезные регионы с нефтедобычей – это Уренгой, на Ямале много", – рассказал начальник Летного научно-исследовательского центра Виктор Петров.

Получается, что вредные вещества из разных частей света так или иначе попадают на территорию нашей страны.

Однако вредные вещества поступают к нам и со стороны Азии. Особенно сильно экологов волнует влияние на климат промышленных предприятий Китая.

Помимо ледяных осадков и кислотных дождей, нам на головы могут свалиться живые существа. К примеру, в Гондурасе с неба регулярно падают рыбы, а в других частях света – даже кошки и собаки.

"Это уже больше связано, конечно, со смерчами и с торнадо. В США просто торнадо там мощные, у нас это микросмерчи. Наша территория не так расположена, у нас нет таких больших безлесных, достаточно ровных территорий, как в прериях США, где десятки, сотни тысяч квадратных метров и километров – практически ровная поверхность, возникают вот такие торнадо, которые, естественно могут не только лягушек вовлечь, если водоем, но и домашних животных поднять", – отмечает начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Настоящий ливень из змей в 1877 году был зарегистрирован в США. Спустя 100 лет в Австралии прошел дождь из креветок, ну а в 2007 году в Аргентине выпали осадки из пауков. 2011 год в американском штате Арканзас начался с дождя из птиц. Сначала небо почернело от пернатых, а затем раненые дрозды начали падать на землю. Отчего погибли тысячи птиц – до сих пор осталось загадкой. Возможно, их побил град либо они пострадали от новогодних фейерверков.

Примерно в то же время птичий дождь из ворон и галок прошел в Швеции. Одна из причин таких осадков – смерчи и ураганы. Если смерч пройдет по жилым улицам, на головы может обрушиться дождь даже из черепицы, как это было в Тульской области.

Еще одно необычное явление – цветные осадки. Дожди всех цветов радуги вполне реальны. Причин такого буйства красок может быть множество, одна из них – сезонное цветение растений.

Кто окрашивает осадки в разные цвета.

Если вы не аллергик, дождь с пыльцой вполне может показаться приятным зрелищем. Но что если осадки обретают менее радужный окрас?

"В начале XXI века ржавые осадки выпали на Алтае. Причина – выброс продуктов горения на металлургическом комбинате. Примерно в те же годы в Швеции прошли серо-желтые дожди. Выяснилось, что в страну вместе с песком прилетела песчаная пыль из Сахары. Июль 2001-го, в Индийском штате Керала вместе с дождем на землю упало около пятидесяти тонн странной красной субстанции. Местные жители сразу назвали дождь кровавым, а ученые так и не смогли определить его состав. То ли это был песок, то ли водоросли, то ли космическая пыль", – рассказывает автор фильма Елена Егорова.

Кстати, пустыня Сахара способна окрасить в желто-красный цвет не только дождь, но и снег.

"Два года назад на Кавказе выпало довольно много желтого снега. Но это оказалось, когда стали изучать ситуацию, что было перед тем, как он выпал, оказалось, что была пыльная буря в Сахаре и пыль, которая поднялась в атмосфере, – она была перенесена в том числе и на Кавказ. И вот когда… Поскольку она уже на большой высоте, то формирование снега происходило в этой, так сказать, пыли. Желтой, песчаной. И выпал желтый снег", – рассказывает заместитель заведующего отделом гляциологии Института географии РАН Николай Осокин.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Правда, в последнее время снег все чаще обретает менее яркие цвета. Поля, покрытые серым снегом, – результат работы промышленных предприятий.

"Это связано, вот, конечно, с индустриализацией. Той части территории, не обязательно, наша это страна или другая, то есть если это химическая промышленность, предприятия крупные, если это металлургическая промышленность, то, конечно, какие бы там очистные ни были фильтры, стояли современные, все равно какие-то окислы и прочее попадают, особенно от цветных металлов, либо от химической промышленности", – рассказывает начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Интересно, что на 95 процентов снежинка состоит из воздуха. Свою сложную, тончайшую форму она обретает постепенно: простейшие кристаллы вырастают и меняют свой внешний вид в зависимости от влажности и температуры.

"В облаке, достаточно высоко над землей, где очень высокая влажность, есть всегда так называемые ядра конденсации. И вокруг них при низких температурах, при температурах ниже нуля, начинает нарастать лед, образуются вот такие различные формы", – отмечает заместитель заведующего отделом гляциологии Института географии РАН Николай Осокин.

Загадочные и неповторимые, снежинки как отпечатки пальцев, каждая из них уникальна. Всего в год в атмосфере земли формируется примерно десять в двадцать четвертой степени кристалликов – будущих снежинок. Как они это делают, давно не секрет, но почему среди всего этого невообразимого количества нет даже двух похожих до сих пор – нераскрытая тайна.

Японские ученые совершили прорыв и научились делать искусственные, но одинаковые снежинки. Однако при их детальном рассмотрении оказалось, что даже запрограммированные быть идентичными, каждая из них чуть-чуть, но отличалась от другой. Почему? Ученые предположили, что на форму снежинки невероятнейшим образом влияет энергия мысли. Эта сенсация ждет экспериментального подтверждения.

Кстати, те, кто на Новый год приклеивает снежинки на окна с множеством лучей, поступают ненаучно. В природе у таких ледяных звездочек бывает только шесть углов.

По размеру снежинки можно узнать, в каких условиях она сформировалась. Кроме того, во время полета она, как и капля дождя, собирает различные примеси, содержащиеся в атмосфере. Так что ее химический состав зависит от степени загрязнения воздуха, да так, что по снежинке можно узнать о примесях в ничтожно малых количествах. Именно поэтому снег долгое время был под запретом.

Посмотрим, что расскажет снег, выпавший этой зимой. Мы решили проверить, насколько сильно столичные осадки отличаются от подмосковных. Ведь внешне снег везде выглядит одинаково – белым и абсолютно чистым. Но так ли это на самом деле? Первую пробу мы взяли в центре Москвы. Вторую емкость наполнили снегом в одном из лесов Подмосковья. Контейнеры с образцами снега мы отнесли в лабораторию станции мониторинга окружающей среды.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Здесь проводят так называемый фоновый мониторинг окружающей среды. Поскольку станция находится на территории Приокско-Террасного заповедника, осадки здесь выпадают чуть ли не идеальные. И на их фоне видны малейшие изменения в составе воздуха, дождя и снега. То есть, если где то произойдет выброс вредных веществ или до нас долетят частички вулканов и пустынь, здесь это сразу заметят, тогда как в городе, на фоне общего загрязнения, сделать это сложнее.

Пробы снега проверяют в лаборатории – той же самой, где исследуют и наши образцы. Затем данные передаются в аналитический центр и систематизируются. Таким образом, по составу осадков выявляют источник загрязнения. Но снег может рассказать исследователям не только то, что происходит в воздухе здесь и сейчас, но и раскрыть тайны тысячелетней давности.

"Если мы изучаем снег, уже тот, который лежит многие годы, он, естественно, уплотняется под собственным весом и через какое-то время превращается в лед. Но все равно, это те же самые снежинки, но только упакованные более плотно. И если изучать уже вот этот лед, образовавшийся из снежинок, то как раз он нам говорит о тех климатических условиях, какие были в прошлом", – рассказывает Осокин.

Какую же информацию хранят в себе молодые снежинки? Подведем итоги эксперимента. Исследования подтвердили наши предположения: снег в центре мегаполиса намного грязнее, чем осадки в заповеднике. Оказалось, что столичные снежинки обладают гораздо более высокой электропроводностью, чем подмосковные.

Кроме того, мы выяснили, что осадки в центре Москвы более щелочные, чем за городом. То есть если снег с кислотностью, как у лимона, находится на крайней отметке с одной стороны линейки PH, то щелочные осадки – другая крайность, и в таком снеге тоже мало хорошего.

По мнению ученых, грязный снег опаснее грязного дождя, потому что он не уходит в землю, а накапливается. Все токсичные вещества, собранные им в воздухе, никуда не исчезают, а просто ждут весны.

Конкуренцию талому льду по степени загрязнения могут составить разве что сосульки. Пожалуй, самые чистые из них образуются в лесах, далеких от промышленных предприятий и населенных пунктов, а также на дне моря. Да, интересно, что они могут появляться даже на внутренней стороне морского льда, достигать дна и расти дальше уже горизонтально. Такие сосульки достать непросто, в отличие от тех, что растут на наших крышах. Вот их-то как раз тащить в рот категорически не стоит.

Кстати, врачи утверждают: если ребенок грызет сосульки – возможно, он слишком тепло одет. Это сигнал для родителя, что не стоит его так сильно укутывать, хотя бы для того чтобы отучить от этой вредной привычки.

В результате после поедания таких красивых и аппетитных сосулек у ребенка может повыситься не только настроение, но и температура. Кроме того, любитель ледышек может отравиться, заработать дизентерию или завести в своем организме новых друзей – глистов. Но обвинять природу в низком качестве осадков не стоит, ведь загрязняет атмосферу человек.

Виктор Петров: "Вода, все, что нас окружает – мы обязаны воде. У нас океаны, мы сами, говорят, состоим на 80 процентов из воды. И осадки, которые выпадают, – это водяные осадки. А вот на других планетах, вот на Венере, например, – там очень высокие температуры и там из других каких-то вещей. Это не водяные облака у них. На Меркурии тоже. Все зависит от той субстанции, на которой это вырастает", – считает начальник Летного научно-исследовательского центра Виктор Петров.

А на Юпитере уже много веков длится шторм. Его масштабы поражают: в ширину он почти вдвое больше Земли. Ветры внутри достигают скорости почти 700 км/ч. Со стороны эта буря выглядит как большое красное пятно на лице Юпитера и является одним из самых загадочных явлений в Солнечной системе.

Чтобы не пришлось искать убежища на других планетах и привыкать к гораздо более опасным космическим дождям и бурям, власти многих стран нашей планеты обязали предприятия установить на производстве современные фильтры. Практика показывает: даже небольшое снижение вредных веществ в атмосфере и осадках положительно сказывается на природе.

Но некоторые факторы от людей не зависят. Интересно, что извержения вулканов загрязняют атмосферу гораздо больше, чем деятельность человека. Особенно если речь идет о так называемых стратовулканах.

Пепел от извержения таких вулканов вполне может долететь до столичного региона и приземлиться на наши головы вместе с дождем или снегом. Получается, что спастись от вредных осадков непросто, но, если знать ряд правил, можно избежать их пагубного воздействия.

Фото: ТАСС/Павел Головкин

"Именно под первыми каплями дождя я, как эколог, не рекомендовала бы гулять ни людям, ни тем более детям и животным. Потому что именно первые минут 15–20–30 дождя вымывают, во всяком случае в городской среде, из атмосферы основное количество загрязнений. Именно эти загрязнения являются самыми опасными", – отмечает кандидат географических наук заведующая лабораторией геоэкологии МГИМО Наталья Рязанова.

Если дождь застал вас врасплох, главное – не допустить его высыхания на коже.

"Если вдруг вы попали под дождь, то нужно попытаться все-таки закрыть голову либо жакетом, либо курткой. И, придя домой, незамедлительно принять теплый душ, смыть все очищающими средствами, гелями, мылом, помыть голову, выпить стакан молока, потому что молоко может нейтрализовать, и так и есть – молоко нейтрализует действие вредных токсинов и веществ", – советует дерматовенеролог Юлия Агафонова.

Если соблюдать эти простые правила, то иногда можно и погулять, как в детстве, под дождем. Пару раз в год. Но и это удовольствие, возможно, станет недоступным совсем скоро, если человечество, конечно, не перестанет загрязнять природу.