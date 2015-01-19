В середине недели в городе похолодает до -16

Холода в Москву придут с 20 января

Потепление в Москве заканчивается: в середине недели будет до -16, сообщает центр погоды "Фобос".

В дальнейшем синоптики прогнозируют, что похолодание продолжится: в конце января столбики термометров могут опуститься до отметки в -22.

При этом в городе будет солнечно и без осадков. Отметим, что февраль обещает быть сравнительно теплым: согласно прогнозам, температура не опустится ниже -18.

В понедельник, 19 января, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и около ноля. Такая температура выше нормы на 8-9 градусов.