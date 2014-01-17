Зимний воздух полезен для кожи и органов дыхания - эксперт

Медики предупредили москвичей о рисках переохлаждения

В столичном регионе крепчают морозы. Медики предупреждают о рисках переохлаждения и рекомендуют теплее одеваться, а также использовать защитный крем, который убережет кожу от обморожения. При этом врачи отмечают, что зимняя стужа может оказывать и благотворное влияние на организм.

"Наступили морозы – всем аллергикам стало хорошо, потому что зимний сухой воздух лучше действует на органы дыхания. Он на самом деле лучше для всего организма и тренировка для сосудов кожи. Кожа становится лучше. Иногда даже можно умыться снегом", - рассказала телеканалу "Москва 24" терапевт Людмила Лапа.

Тем временем сотрудники коммунальных служб продолжают расчищать город от сугробов. На улицах работают тысячи дворников. Собранный снег отправляют в снегоплавильный комплексы, а во время очистки улиц нередко приходится эвакуировать припаркованные машины.

"Убираться удобнее ночью, потому что меньше припаркованного транспорта. Сейчас работает служба эвакуации. Мы с ними тесно сотрудничаем. В случае необходимости перемещаем транспорт, который мешает уборке и зачищаем", - замруководителя ГБУ "Жилищник района Северное Медведково" Максим Ртищев.

Сильных снегопадов в ближайшие дни в Москве не ожидается - циклон, который свирепствовал накануне, покидает город, говорят синоптики. Тем временем медики предупреждают о рисках переохлаждения и рекомендуют теплее одеваться, а также использовать защитный крем, который убережет кожу от обморожения. При этом врачи отмечают, что зимняя стужа может оказывать и благотворное влияние на организм.

Пик холодной погоды придется на Крещение - ночь с 18 на 19 января. По данным Центра погоды "Фобос", в эти дни температура днем опустится до -14 градусов, а ночью до -17 градусов.

Атмосферное давление повысится до значений, превышающих климатическую норму. При этом осадков не ожидается. Это связано с тем, что в предстоящие выходные на регион распространится влияние антициклона с севера.

Стоит отметить, что крещенские морозы как правило держатся менее недели, в среднем с 19 по 23 января. И этот год не станет исключением.