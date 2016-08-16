В Люберецком районе остаются подтопленными 240 дачных участков

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240 дачных участков остаются подтопленными на территории садового товарищества "Зеленая зона" в Люберецком районе Подмосковья, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Подмосковью.

Уровень воды составляет 10-20 сантиметров. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий ливня привлечены 54 человека и 21 единица техники.

Всего на территории СНТ "Зеленая зона" находится 765 частных домов.

За сутки в столице выпало рекордное количество осадков. Начиная с вечера воскресенья и до вечера понедельника, на главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано 91 миллиметр осадков, что составляет 118 процентов месячной нормы. По области самые обильные дожди прошли в Коломне – там выпало 93 миллиметра.

По данным МЧС, дождь затопил проезжие части 45 столичных улиц и пять подвалов жилых домов.

Повалились 66 деревьев, образовалось четыре провала грунта, были подтоплены подземные переходы рядом со станциями метро "Филевский парк", "Пионерская" и "Савеловская".