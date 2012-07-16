Москвичей в понедельник ожидают дождь и грозы

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Температура воздуха сегодня днем в столице составит 22-24 градуса, сообщает Гидрометцентр России. В Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 20 м/с. Атмосферное давление – 743 мм ртутного столба.

Ночью в Москве похолодает до 16-18 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление – 742 мм ртутного столба.