Дождь в столице продлится весь день

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Около 15 миллиметров осадков выпадет в столичном регионе в ближайшие сутки. Дождь, сопровождающийся мокрым снегом, будет идти в Москве весь день, рассказали корреспонденту m24.ru в центре погоды "Фобос".

Причина столь сильных осадков – циклон с юга. В регионе ожидается порывистый ветер, а к вечеру подморозит и на дорогах возникнет гололед.

Температурный режим пока останется на 6-7 градусов выше своей климатической нормы.

Будет дуть западный ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Влажность воздуха составит 95 процентов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что вторник может стать последним днем на текущей неделе с плюсовой температурой. В ночь на среду прорвется холодный атмосферный фронт, за которым последуют кратковременные заряды снега и понижение температуры воздуха.

Тем не менее, февраль все равно окажется аномально теплым – за счет первой половины месяца, когда столбики термометров постоянно показывали около нуля.