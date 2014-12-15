В понедельник в столице облачная погода и до 3 градусов мороза

В Москве сохранится сырая и пасмурная погода

В понедельник, 15 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Столица останется во власти атлантического воздуха, и на фоне неустойчивой погоды в большинстве районов температура будет по-прежнему превышать норму.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 94%.

Во вторник будет облачно, пройдет снег, местами мокрый. В столице столбики термометров покажут около ноля, на дорогах - гололедица.