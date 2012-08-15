В столице ожидается дождливая, но теплая погода

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В среду, 15 августа, в столичном регионе будет господствовать циклон. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Однако мерзнуть горожанам не придется – будет достаточно тепло.

Днем в Москве воздух прогреется до 21 – 23 градусов тепла, по области – от 20 до 25 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5 - 10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 60%, сообщает портал "Метеоновости".

В целом, по словам синоптиков, такая погода является вполне обычной для августа.