16 мая в Москве ожидается гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду

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Синоптики прогнозируют дождь с грозой, а также сильный порывистый ветер в столице 16 мая, предупреждает пресс-служба московского главка МЧС.

Ухудшение погоды ожидается со второй половины завтрашнего дня: порывы восточного ветра могут достичь 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем будет держаться в районе 13-15 градусов тепла. Погода обещает быть облачной и дождливой.

Сотрудники МЧС предупреждают, из-за грозы могут быть повреждены объекты без громоотводов, а из-за порывистого ветра существует риск повала деревьев и повреждения крупных рекламных щитов и слабо установленных конструкций.

При этом, по данным экстренных служб, такие метеоусловия могут провоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций не выше локального уровня. Ухудшение погоды специалисты связывают с западным циклоном, который уже принес дожди в другие регионы. Такие метеоусловия прогнозируются в столице на протяжении всей следующей недели.