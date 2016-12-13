Облачная и морозная погода будет в Москве во вторник

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Облачная и морозная погода ожидается в столичном регионе во вторник 13 декабря, сообщает Гидрометцентр России. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица.

Утром столбики термометров опустятся до -15 градусов, а днем покажут -10..-8 градусов.Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью местами не исключен небольшой снег. Столбики термометров в столице опустятся до 15 градусов мороза, по области от минус 13 до минус 18 градусов.



Из-за вторжения холодного воздуха из Арктики морозы продержатся в городе до середины декабря. Затем с очередным североатлантическим циклоном ожидается новое потепление и, возможно, очередной сильный снегопад.