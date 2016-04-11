Пасмурная и дождливая неделя ожидает москвичей

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В первой половине недели в столице будет пасмурно с прояснениями и температурой не выше +14 градусов, начиная со среды ожидаются дожди из-за прихода в регион атлантического циклона, сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник столичный регион будет оставаться в зоне холодного атмосферного фронта, вдоль которого протянется разрозненная гряда дождевых облаков. После полудня постепенно распогодится. Местами возможен небольшой дождь и дневная температура до 11-13 градусов тепла.

Во вторник город будет находиться под влиянием антициклона с температурным режимом на 2-3 градуса выше нормы. Однако поздним вечером скользнет атмосферный фронт, который принесет облачность и небольшой очаговый дождь. Ночью температура будет на уровне 0… +2 градусов, днем столбики термометров покажут +11… +13.

В среду ожидается повышенный фон атмосферного давления, москвичей ждет солнечный день. Ночью будет около нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

А вот начиная с четверга активизируется атлантический циклон, поэтому погода будет в основном пасмурная, с дождями различной интенсивности. Температура воздуха будет относительно низкой, но все равно в пределах нормы. Днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла, ночью +1… +6 градусов, передает МИА "Россия сегодня".