Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11 апреля 2016, 11:32

Пасмурная и дождливая неделя ожидает москвичей

погода дожди памурно

Фото: ТАСС/Георгий ПОлищук

В первой половине недели в столице будет пасмурно с прояснениями и температурой не выше +14 градусов, начиная со среды ожидаются дожди из-за прихода в регион атлантического циклона, сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник столичный регион будет оставаться в зоне холодного атмосферного фронта, вдоль которого протянется разрозненная гряда дождевых облаков. После полудня постепенно распогодится. Местами возможен небольшой дождь и дневная температура до 11-13 градусов тепла.

Во вторник город будет находиться под влиянием антициклона с температурным режимом на 2-3 градуса выше нормы. Однако поздним вечером скользнет атмосферный фронт, который принесет облачность и небольшой очаговый дождь. Ночью температура будет на уровне 0… +2 градусов, днем столбики термометров покажут +11… +13.

В среду ожидается повышенный фон атмосферного давления, москвичей ждет солнечный день. Ночью будет около нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

А вот начиная с четверга активизируется атлантический циклон, поэтому погода будет в основном пасмурная, с дождями различной интенсивности. Температура воздуха будет относительно низкой, но все равно в пределах нормы. Днем ожидается от 10 до 15 градусов тепла, ночью +1… +6 градусов, передает МИА "Россия сегодня".

Ссылки по теме

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать