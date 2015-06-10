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10 июня 2015, 08:31

Общество

Солнечно и до 20 градусов тепла будет в столице

"Утро": В среду в столице ожидается до 20 градусов тепла

В среду, 10 июня, синоптики предсказывают в Москве переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 17–19, по области до 15–20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Предстоящей ночью в столице столбики термометров покажут 9–11, в Подмосковье – от 6 до 11 выше ноля.

Днем в четверг по прежнему будет солнечно и сухо. В Москве температура воздуха составит 19–21, по области – 17– 22 тепла. Ветер западный 5–10 метров в секунду.

Ранее M24.ru сообщало, что на выходных в Москву придет настоящее лето.

Ночами ожидается +10…+15 градусов, днем воздух должен прогреться до 26–31 градуса тепла.

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