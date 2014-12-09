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Общество

09 декабря 2014, 06:16

Во вторник ожидается снег, гололедица и до 4 градусов мороза

погода зима синоптики небольшой снег

"Утро": Во вторник в столице ожидается пасмурная и сырая погода

9 декабря в Москве погода ожидается умеренно морозной, местами небольшой снег, гололедица. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, передает центр погоды "Фобос".

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, будет дуть южный ветер со скоростью 2-5 м/с. Предстоящей ночью облачно, вновь небольшой снег, на дорогах гололедица. В столице подморозит до минус 3 - минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 2 до 7 ниже ноля.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет пасмурно, местами не исключен небольшой снег, на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут ноль - минус 2 градуса.

К выходным, по прогнозам синоптиков, в столице может выпасть до 12 см осадков. Кроме того, на этой неделе в городе возможен гололед. Эта зима обещает стать самой холодной за последние 24 года. "Она будет такой, какой и была в Центральной России всегда с 60-х по 90-е годы: снежной и морозной. Холодов стоит ждать в январе и феврале. Низкие температуры связаны с тем, что темпы глобального потепления замедляются. В ближайшие 15-20 лет, мы постепенно будем возвращаться к нормальному климату. Правда, иногда погода будет "нервничать". Это значит, что возвращению к погодному балансу не будет абсолютно равномерным. Периодически мы будем сталкиваться с перепадами температур", - рассказал M24.ru представитель "Фобоса".

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