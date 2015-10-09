В пятницу в столице пройдет небольшой снег и усилится ветер

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу, 9 октября, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сохранятся условия для образования гололедицы. Воздух прогреется до +2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда продолжится заток не по сезону холодного воздуха арктического происхождения, что наряду со скоротечными зарядами снега будет благоприятствовать гололедным явлениям.

Будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 13–18 метров в секунду. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%.

"Утро": В пятницу в столице пройдет небольшой снег

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, переходящий в мокрый. В Москве столбики термометров покажут 1-3 ниже ноля, по области будет от 1 до 6 мороза. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится - при облачности с прояснениями пройдет небольшой снег, мокрый снег, сохранятся условия для гололедицы. Воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.