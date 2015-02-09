В понедельник ожидается пасмурная погода и до 6 градусов мороза

"Утро": В понедельник в Москве ожидаются небольшие морозы

В понедельник, 9 февраля, в регион начнет поступать холодный воздух. Под его влиянием снегопады ослабеют, и станут усиливаться морозы, сообщает центр погоды "Фобос".

В столице ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11-13 ниже ноля, в Подмосковье будет от 11 до 16 мороза.

Во вторник характер погоды не изменится - будет солнечно и морозно, на дорогах местами скользко. В Москве температура воздуха составит минус 6 - минус 8 градусов.