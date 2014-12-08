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Общество

08 декабря 2014, 13:20

К выходным в городе выпадет 12 сантиметров снега

погода снег центр погоды Фобос

Фото: M24.ru

На этой неделе москвичами не стоит ждать сильных морозов, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". По данным синоптиков, по ночам температура не будет опускаться ниже -7 градусов, а днем составит не выше -5 градусов.

В городе ожидается повышенная влажность воздуха на уровне 95-100% и незначительные осадки в середине недели. Снежный покров в среду составит около 2 сантиметров. К выходным снег усилится - может выпасть до 12 см осадков. Кроме того, на этой неделе в городе возможен гололед.

Добавим, в понедельник в столице отмечается пониженный уровень загрязнения воздуха, сообщает "Мосэкомониторинг". Следить за экологической ситуацией в разных районах города можно с помощью карты расположения автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА). Данные здесь обновляются каждые 20 минут.

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Напомним, эта зима обещает стать самой холодной за последние 24 года. "Она будет такой, какой и была в Центральной России всегда с 60-х по 90-е годы: снежной и морозной. Холодов стоит ждать в январе и феврале. Низкие температуры связаны с тем, что темпы глобального потепления замедляются. В ближайшие 15-20 лет, мы постепенно будем возвращаться к нормальному климату. Правда, иногда погода будет "нервничать". Это значит, что возвращению к погодному балансу не будет абсолютно равномерным. Периодически мы будем сталкиваться с перепадами температур", - рассказал M24.ru представитель "Фобоса".

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