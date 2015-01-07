Морозная ночь принесла в столицу необычное атмосферное явление

Ночью над столицей возникло северное сияние

Минувшей ночью жители столицы могли наблюдать довольно редкое атмосферное явление. Над городом возникло нечто похожее на северное сияние. Москвичи принялись снимать необычное зрелище на камеры мобильных телефонов, сообщает телеканал "Москва 24".

Практически из любой точки города были видны своеобразные столбы света, которые очень напоминали полярное сияние. Впрочем, ничего общего между этими двумя явлениями нет.

Необычное явление, по словам метеорологов, объясняется аномальными морозами, которые пришли в столичный регион на этой неделе. Ночью столбики термометров опустились до -20 градусов. Лучи света отражались от кристаллов льда в атмосфере, создавая таким образом необычный эффект.

Редкое атмосферное явление можно будет повторно увидеть над Москвой и предстоящей ночью. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Несмотря на полностью "земной" характер, подобные явления в старину люди из-за своей необразованности часто трактовали как "зловещее предзнаменование".