Март перекрыл месячную норму по осадкам в полтора раза

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Количество выпавших в марте осадков превысило месячную норму на 40 процентов. Выпало 50 миллиметров осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Месячная норма составляет 34 миллиметра осадков. За прошедшие сутки в городе выпало 7 миллиметров.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал, что март является типично зимним месяцем для москвичей. Тем не менее, средняя температура марта в этом году на три градуса выше климатической нормы.

"Мне нравится тот признак весны, который определяют модельеры – это когда люди снимают верхнюю одежду. Плюс 15 будет в середине апреля", – заявил Вильфанд.

В апреле и мае прогнозируется сухая погода без большого количества осадков. В целом, Вильфанд заявил, что погода в предстоящие месяцы будет комфортной.